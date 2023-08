Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium schiebt sich am Montagmittag vor

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 3,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,20 EUR zu. Die Standard Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,24 EUR an. Bei 3,22 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Standard Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 21.055 Aktien.

Am 27.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 92,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.01.2023 bei 2,61 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Lithium-Aktie derzeit noch 18,48 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Lithium am 11.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt.

Standard Lithium wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 08.11.2024 dürfte Standard Lithium die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Standard Lithium im Jahr 2023 -0,110 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran