Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium knickt am Dienstagvormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,1 Prozent bei 2,15 USD.

Der Standard Lithium-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 6,1 Prozent auf 2,15 USD. Im Tief verlor die Standard Lithium-Aktie bis auf 2,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,29 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 82.495 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,96 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 130,70 Prozent. Am 27.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 2,15 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Standard Lithium gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Standard Lithium-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,127 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

