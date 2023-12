Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Notierung im Blick

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Standard Lithium-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 2,20 USD.

Die Standard Lithium-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 1,8 Prozent auf 2,20 USD ab. Der Kurs der Standard Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,14 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,20 USD. Der Tagesumsatz der Standard Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 885.760 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,96 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 125,45 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.12.2023 Kursverluste bis auf 1,66 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,55 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Lithium am 10.11.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.03.2024 dürfte Standard Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Standard Lithium im Jahr 2024 -0,120 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

