Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium zeigt sich am Mittag gestärkt

So bewegt sich Standard Lithium

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Standard Lithium. Im Tradegate-Handel gewannen die Standard Lithium-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 11:42 Uhr stieg die Standard Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 2,63 EUR. Die Standard Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,67 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,61 EUR. Der Tagesumsatz der Standard Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 57.694 Aktien.

Am 14.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 4,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 44,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,99 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Lithium-Aktie 24,22 Prozent sinken.

Am 22.09.2023 lud Standard Lithium zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Standard Lithium Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 08.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Standard Lithium 2024 einen Verlust in Höhe von -0,130 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran