Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 2,58 EUR nach.

Die Standard Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 2,58 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Standard Lithium-Aktie bei 2,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,61 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 90.069 Standard Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.11.2022 markierte das Papier bei 4,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Lithium-Aktie 84,06 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,99 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,81 Prozent.

Standard Lithium gewährte am 22.09.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Standard Lithium Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 08.11.2024 wird Standard Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

2024 dürfte Standard Lithium einen Verlust von -0,130 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran