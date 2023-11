Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium gibt am Donnerstagmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 1,99 EUR.

Die Standard Lithium-Aktie notierte um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 1,99 EUR. Bei 1,98 EUR markierte die Standard Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 2,00 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 38.899 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Bei 4,57 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 130,18 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,83 EUR am 28.11.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Lithium-Aktie mit einem Verlust von 7,71 Prozent wieder erreichen.

Am 10.11.2023 hat Standard Lithium in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 CAD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Standard Lithium wird am 01.03.2024 gerechnet.

In der Standard Lithium-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,127 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

