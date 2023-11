Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Blick auf Standard Lithium-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Zuletzt sprang die Standard Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 2,06 EUR zu.

Das Papier von Standard Lithium konnte um 15:38 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 2,06 EUR. In der Spitze gewann die Standard Lithium-Aktie bis auf 2,06 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,00 EUR. Bisher wurden via Tradegate 86.358 Standard Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 4,57 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Lithium-Aktie somit 54,91 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.11.2023 bei 1,83 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,07 Prozent würde die Standard Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Lithium am 10.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Standard Lithium im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,127 CAD einfahren.

