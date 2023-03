Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium tendiert am Vormittag schwächer

Die Standard Lithium-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 4,6 Prozent auf 3,70 USD. Die Standard Lithium-Aktie sank bis auf 3,64 USD. Mit einem Wert von 3,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 238.131 Standard Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2022 bei 9,28 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,13 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,84 USD ab. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 30,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.05.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,100 CAD je Standard Lithium-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

