Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Zuletzt wies die Standard Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 3,19 EUR nach oben.

Um 14:59 Uhr konnte die Aktie von Standard Lithium zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,4 Prozent auf 3,19 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Standard Lithium-Aktie bei 3,21 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 51.600 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 81,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,63 EUR am 30.12.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Standard Lithium ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Standard Lithium möglicherweise am 08.11.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,110 CAD je Standard Lithium-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran