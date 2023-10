Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf Standard Lithium-Kurs

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im DUS-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 2,62 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Gewinnen. Im DUS-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 2,62 EUR zu. Bei 2,62 EUR markierte die Standard Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im DUS-Handel wechselten bis jetzt 8.000 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Bei 4,55 EUR erreichte der Titel am 15.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 73,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 2,16 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Lithium-Aktie 17,62 Prozent sinken.

Am 22.09.2023 legte Standard Lithium die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Standard Lithium Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,130 CAD je Standard Lithium-Aktie.

