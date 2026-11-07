StandardAero: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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StandardAero hat am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
StandardAero hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,56 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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