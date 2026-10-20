Standardbrief-Porto soll um 20 Cent auf 1,15 Euro steigen
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BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post möchte das Porto für einen Standardbrief zum Jahreswechsel um 20 Cent auf 1,15 Euro anheben. Das gab der Logistiker in Bonn bekannt und begründete das mit sinkenden Briefmengen und höheren Kosten./wdw/DP/jha
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