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Standardbrief-Porto soll um 20 Cent auf 1,15 Euro steigen

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
57.28 EUR -0.22 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post möchte das Porto für einen Standardbrief zum Jahreswechsel um 20 Cent auf 1,15 Euro anheben. Das gab der Logistiker in Bonn bekannt und begründete das mit sinkenden Briefmengen und höheren Kosten./wdw/DP/jha

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Datum Rating Analyst
19.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
19.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
17.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform RBC Capital Markets

Information

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