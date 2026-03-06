DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.458 +1,0%Euro1,1618 ±-0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Zalando-Aktie: Streit um Zalando-Schließung: Ex-Ministerpräsident sieht Zeitplan gefährdet

08.03.26 10:48 Uhr
Zalando vor Gericht: Ex-Ministerpräsident stellt Zeitplan für Standort-Aus infrage | finanzen.net

Der Zalando-Betriebsrat kann das Aus für den Standort Erfurt aus Sicht von Linken-Politiker Bodo Ramelow zumindest hinauszögern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
20,42 EUR 0,11 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nachdem Zalando das Arbeitsgericht Erfurt angerufen habe, könne der Betriebsrat dort auch Gegenmaßnahmen einreichen, sagte der frühere Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur. "Das kann auch auslösen, dass der ganze Zeitplan des Unternehmens sehr schnell ins Rutschen kommt."

Wer­bung

Zalando hatte zuvor beim Arbeitsgericht Erfurt die Einrichtung einer Einigungsstelle beantragt. Das Modeunternehmen strebt über dieses Schlichtungsgremium noch im Mai eine Einigung über einen Sozialplan und Interessenausgleich für die Mitarbeiter an. Ende September soll der Standort geschlossen werden. Der Betriebsrat hatte kritisiert, dass Zalando damit den Weg der direkten Verständigung verlasse.

Ramelow: Zalando hat offenbar wenig Erfahrung

Der Ex-Gewerkschafter und heutige Bundestagsvizepräsident Ramelow, der aktuell als Berater für den Betriebsrat tätig ist und in der Vergangenheit unter anderem als Bahn-Schlichter fungierte, sagte weiter: "Da hat der Arbeitgeber jetzt einen Schritt in die falsche Richtung gemacht." Offenbar gebe es bei Zalando wenig Erfahrung mit solchen Situationen. Dass nun das Gericht angerufen werde, empfinde der Betriebsrat als Provokation.

Noch sei nicht dargelegt worden, weswegen der Standort mit seinen 2.700 Mitarbeitern überhaupt geschlossen werden müsse, so Ramelow weiter. Auch über realistische Perspektiven für eine Fortsetzung oder etwaige Alternativen gebe es keine ausreichenden Informationen. Bis heute wisse beispielsweise niemand, wem die Halle eigentlich gehöre. Der Arbeitgeber habe den "Fehdehandschuh" hingeworfen - der Betriebsrat sei aber weiter verhandlungsbereit. Am Montag sollen in einer Pressekonferenz weitere Details erörtert werden.

ERFURT (dpa-AFX)

