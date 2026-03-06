DAX23.301 -1,2%Est505.633 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +3,8%Nas22.157 -1,0%Bitcoin58.937 +2,9%Euro1,1583 +0,4%Öl102,2 +9,5%Gold5.104 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX schwach - 23.000 Punkte aber zurückerobert -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Standort Erfurt

Zalando-Aktie tiefer: Streit um Zalando-Schließung - Betriebsrat pocht auf Gespräche statt Gericht

09.03.26 14:05 Uhr
Zalando vor Gericht: Betriebsrat pocht auf Gespräche statt Gericht - Aktie in Rot | finanzen.net

Im Konflikt um die Standortschließung von Zalando in Erfurt hat der Betriebsrat weiter Bereitschaft für Verhandlungen mit dem Vorstand signalisiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
20,13 EUR -0,29 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Wir möchten für die Kollegen am Verhandlungstisch mit dem Arbeitgeber zum Ziel kommen und das nicht vor Gericht austragen", sagte der Erfurter Zalando-Betriebsratsvorsitzende Tony Krause. Der Internet-Modehändler hatte am vergangenen Freitag - für die Arbeitnehmervertretung völlig überraschend - das Arbeitsgericht Erfurt angerufen und die Einrichtung einer Einigungsstelle beantragt.

Wer­bung

Das Modeunternehmen strebt über dieses Schlichtungsgremium noch im Mai eine Einigung über einen Sozialplan und Interessenausgleich für die Mitarbeiter an. Ende September soll der Standort geschlossen werden. "Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, wir müssen uns vor Gericht einigen", betonte Krause. Der Betriebsrat habe die Verhandlungen über Sozialplan und Interessenausgleich an diesem Montag aufnehmen wollen und weitere Terminvorschläge unterbreitet - nun sei aber noch vor Beginn der Verhandlungen ein Schlichtungsgremium beantragt worden. Dieses wird in der Regel unter einem neutralen Vorsitz eingesetzt, wenn Verhandlungen scheitern und ein Konflikt festgefahren ist.

Ramelow: Notspur endet im Kiesbett

Der Linke-Politiker und frühere Ministerpräsident Bodo Ramelow kritisierte, der Vorstand habe eine Überholspur mit einer Notfallspur verwechselt, die im Kiesbett ende. "Etwas handwerklich so schlechtes, habe ich noch nie erlebt", sagte der Ex-Gewerkschafter und heutige Bundestagsvizepräsident, der aktuell als Berater für den Betriebsrat tätig ist. Nicht der Betriebsrat verzögere, sondern derjenige, der die Arbeitnehmervertretung umgehen und nicht sauber verhandeln wolle. Noch immer sei etwa die Frage unbeantwortet, wer der jetzige Eigentümer der für Zalando in Erfurt errichteten Hallen sei. Auch über realistische Perspektiven für eine Fortsetzung oder etwaige Alternativen gebe es keine ausreichenden Informationen.

Der Betriebsrat hatte einen Katalog mit 73 Fragen eingereicht, die bislang die nach seinen Angaben bisher nur teilweise und unvollständig beantwortet worden sind. Bei der sozialen Absicherung der 2.700 Beschäftigten müssten beispielsweise Schwerbehinderte und Alleinerziehende in den Blick genommen werden, sagte Krause. "Wir möchten nicht verzögern, nur richtig informiert werden." Der Betriebsrat halte an seinem Ziel fest, den Standort in Erfurt grundsätzlich zu erhalten: "Ob der in der Größe erhalten werden kann und mit der Mitarbeiteranzahl, das steht auf einem anderen Blatt."

Wer­bung

Zalando-Aktien zeigen sich im XETRA-Handel 1,60 Prozent schwächer bei 20,00 Euro.

/geh/DP/stw

ERFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
10.02.2026Zalando BuyJefferies & Company Inc.
09.02.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
03.02.2026Zalando KaufenDZ BANK
26.01.2026Zalando BuyUBS AG
26.01.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Zalando BuyJefferies & Company Inc.
09.02.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
03.02.2026Zalando KaufenDZ BANK
26.01.2026Zalando BuyUBS AG
26.01.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.01.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
06.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
12.12.2025Zalando UnderperformBernstein Research
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen