Standort in Europa

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng führt nach eigener Aussage Gespräche mit Volkswagen und anderen Autoherstellern über den Kauf eines Werks in Europa.

"Wir... diskutieren mit [Volkswagen], um zu sehen, ob es eine Möglichkeit gibt, einen Standort hier in Europa zu finden", sagte Elvis Cheng, Xpengs Managing Director für Nordosteuropa, am Mittwoch auf dem "Future of the Car"-Gipfel der Financial Times. VW reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte der Zeitung um Stellungnahme.

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Der Wolfsburger Autokonzern hatte im Jahr 2023 für eine Beteiligung von 5 Prozent an Xpeng 700 Millionen US-Dollar investiert. Diese Vereinbarung umfasst auch die gemeinsame Entwicklung von Elektroautos in China.

VW hatte zuletzt erklärt, als Reaktion auf die schwächere Nachfrage und den zunehmenden Wettbewerb überschüssige Produktionskapazitäten in Europa abbauen zu müssen. Xpeng baut seine Fahrzeuge in der Region im Werk des Auftragsfertigers Magna Steyr in Österreich. Cheng sagte jedoch, dass die Produktionslinie an ihre Kapazitätsgrenzen stoße.

Der chinesische Automobilhersteller würde auch den Bau eines neuen europäischen Werks in Betracht ziehen. "Wir denken, dass nicht alle Fabriken die Anforderungen unserer neuesten oder zukünftigen Produktanforderungen erfüllen können", sagte Cheng. Er fügte hinzu, dass die Werke von VW "ein bisschen alt" seien.

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Die Xpeng-Aktie notiert am Donnerstag in Hongkong zeitweise 0,24 Prozent tiefer bei 62,25 HKD. Die VW-Aktie legt im XETRA-Handel dagegen 1,87 Prozent auf 88,14 Euro zu.

Dow Jones Newswires