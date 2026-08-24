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Stansted Airport betroffen: Cyberangriff auf Passagierdaten

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LONDON/MANCHESTER (dpa-AFX) - Bei einem Cyberangriff auf den Betreiber mehrerer wichtiger britischer Flughäfen sind die Daten von Millionen Menschen abgegriffen worden. Kunden wurden aufgerufen, wachsam zu sein bei verdächtigen Nachrichten, E-Mails oder Anrufen. Wie die Manchester Airports Group mitteile, erlangten "unautorisierte Dritte" Zugang auf Buchungsdaten von Parkplätzen, Lounge und Fast-Track-Optionen der Flughäfen London Stansted, Manchester und East Midlands.

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Abgegriffen wurden demnach E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Nummernschilder und Postleitzahlen. Bezahldaten seien nicht darunter gewesen, hieß es in der Mitteilung weiter. Auch der Betrieb der Flughäfen sei nicht beeinträchtigt. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge sollen 8,7 Millionen Kunden von dem Cyberangriff betroffen sein./cmy/DP/stw

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05.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

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