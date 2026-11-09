Star stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

09.11.26 06:35 Uhr

Star veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Star 0,140 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,05 Prozent auf 39,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net