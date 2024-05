Starbucks Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Starbucks am Nachmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Starbucks gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 73,85 USD.

Die Starbucks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 73,85 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Starbucks-Aktie bisher bei 73,69 USD. Bei 74,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 1.131.157 Starbucks-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.05.2023 markierte das Papier bei 109,71 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Starbucks-Aktie 48,56 Prozent zulegen. Am 01.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Starbucks-Aktie derzeit noch 1,58 Prozent Luft nach unten.

Starbucks-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Am 30.04.2024 hat Starbucks die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Starbucks 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 8,56 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Starbucks 8,71 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Starbucks am 25.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Starbucks möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Starbucks-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,67 USD fest.

Redaktion finanzen.net

