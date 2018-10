Starbucks ernennt Patrick Grismer zum Chief Financial Officer

Die Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) hat heute bekanntgegeben, dass Patrick Grismer zum Executive Vice President und Chief Financial Officer (cfo) ernannt wurde. Grismer untersteht Kevin Johnson, dem Präsidenten und Geschäftsführer von Starbucks, und tritt die Nachfolge von Scott Maw an, der am 30. November zurücktreten wird. Maw wird bis März 2019 leitender Berater bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Grismer kommt ab 12. November zum Unternehmen und übernimmt zum 30. November die Rolle des cfo.

Patrick Grismer has been appointed Starbucks executive vice president and chief financial officer (cfo). (Photo: Business Wire)

Grismer ist ein kompetenter Finanzexperte und bringt signifikante Führungserfahrung bei weltweit tätigen, kundenorientierten Wachstumsfirmen mit zu Starbucks, u. a. insgesamt mehr als 25 Jahre bei Hyatt Hotels Corporation, Yum! Brands (Mutterkonzern von KFC, Pizza Hut und Taco Bell) und The Walt Disney Company.

Grismer wechselt von seiner derzeitigen Position als cfo bei Hyatt, die er seit seinem Wechsel zu dem Unternehmen im Jahr 2016 innehatte, zu Starbucks. In dieser Funktion war er für sämtliche Aspekte des globalen Finanzbereichs zuständig sowie für Unternehmensstrategien, Assetmanagement, Bauwesen, Beschaffungswesen und Shared Services.

"Als erfahrener cfo bei mehreren global tätigen, kundenorientierten Wachstumsfirmen bringt Pat enorme Finanzexpertise, eine kundenzentrierte Einstellung sowie umfassende Erfahrung in der Gastronomie mit zu Starbucks", sagte Kevin Johnson, Präsident und Geschäftsführer von Starbucks. "Pat wird das Team in phantastischer Weise ergänzen, und ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn wir weiterhin unsere strategischen Prioritäten umsetzen und für starke Finanzergebnisse sorgen."

Vor seiner Arbeit bei Hyatt hatte Grismer über 14 Jahre lang verschiedene Führungspositionen bei Yum! Brands inne, u. a. als cfo. Vor der Zeit bei Yum! Brands hatte Grismer über einen Zeitraum von zehn Jahren eine Reihe von Positionen in den Bereichen Finanzen und Strategien bei The Walt Disney Company inne, u. a. Vizepräsident Geschäftsplanung und Entwicklung bei The Disneyland Resort. Grismer begann seine Laufbahn als Unternehmensberater bei Price Waterhouse.

Grismer hat einen Bachelor of Science in Betriebswirtschaft von der University of Southern California und einen Master in Betriebswirtschaft von der Kellogg Graduate School of Management der Northwestern University inne und wurde amtlich zugelassener Buch- und Rechnungsprüfer im Bundesstaat Kalifornien.

"Ich freue mich sehr, dass ich zu Starbucks komme, und fühle mich privilegiert, zu dem Team gehören zu dürfen, das für die Leitung dieses legendären internationalen Unternehmens zuständig ist. Ich habe die Marke und die Werte von Starbucks schon immer bewundert, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Kevin und dem Führungsteam und darauf, das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase zu führen", sagte Grismer.

