Starbucks legt nur dank eines Zukaufs und neuer Läden kräftig zu

SEATTLE (dpa-AFX) - Die US-Café-Kette Starbucks ist im dritten Quartal des Geschäftsjahres kaum aus eigener Kraft gewachsen. Dank eines Zukaufs in China, neuer Läden und positiver Effekte infolge des zu einigen Währungen schwachen US-Dollars legte der Umsatz allerdings um 11 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Seattle mitteilte. Das sogenannte organische Wachstum - also ohne Zukäufe, neue Cafés und Währungseffekte - habe 1 Prozent betragen. Der operative Gewinn ging leicht auf 1,04 Milliarden Dollar zurück.

Da Vorstandschef Kevin Johnson die Börse im Juni schon auf eher schwache Zahlen eingestimmt hatte, sorgte Quartalsbilanz kaum für Bewegung bei der Aktie. Diese pendelte nachbörslich um den Schlusskurs. Der Manager hatte bereits im Juni gewarnt, dass Starbucks auf vergleichbarer Basis kaum mehr gewachsen sei. Die Leistung sei zuletzt "nicht akzeptabel gewesen", hatte er damals gesagt. "Wir müssen uns schneller bewegen", um die sich immer rapider wandelnden Vorlieben und Bedürfnisse der Kunden anzugehen.

Er rechnet zwar wieder mit einem etwas lebhafteren Wachstum im vierten Quartal. Johnson geht aber nicht mehr davon aus, die bisher anvisierte Spanne von 3 bis 5 Prozent im laufenden Geschäftsjahr zu erreichen. Starbucks war mit seinen Cafés Pionier im US-Markt und hatte über Jahre hinweg rasantes Wachstum verzeichnet - weltweit hatte die Kette zuletzt über 28 000 Filialen. Allerdings ist das Geschäft mittlerweile deutlich umkämpfter als früher, was Starbucks immer mehr zu schaffen macht./zb/he