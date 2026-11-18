Starfighter Space präsentierte Quartalsergebnisse
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Starfighter Space hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Starfighter Space hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 USD je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
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