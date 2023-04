Stark-Watzinger kündigt schärferen Kurs der FDP in Regierung an

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem dreitägigen Bundesparteitag der Freien Demokraten in Berlin hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) einen schärferen parteipolitischen Kurs in der Bundesregierung angekündigt. Stark-Watzinger bewirbt sich auf dem Parteitag um das Amt der stellvertretenden FDP-Vorsitzenden.

Die FDP habe im letzten Koalitionsausschuss gezeigt, dass sie um ihre Themen ringe. "Wir geben unsere Überzeugungen nicht an der Tür zum Kabinett ab, sondern wir stehen für unsere Themen, die gerade auf die Entlastung statt Belastung, Technologieoffenheit statt Verbote, aber eben auch Bildung" statt Sozialtransfers setzten, sagte Stark-Watzinger im ZDF-Morgenmagazin. "Diese Themen werden jetzt in Zukunft stärker werden."

Das vergangene Jahr sei durch die Ukraine-Krise geprägt geworden, und daher seien FDP-Themen nicht so prominent auf der Agenda gewesen. Nun werde die Partei aber stärker auf diese Themen setzen. "Wir haben eigene Ideen und deswegen ist das für uns auch die Aufgabe. Es geht darum, um die besten Lösungen zu ringen. Diese Kraft haben wir", sagte sie.

Die FDP hat in den vergangenen Landtagswahlen herbe Stimmenverluste hinnehmen müssen. Besonders der umweltpolitische Kurs der Bundesregierung hat bei FDP-Anhängern zu Unmut geführt. Wegen der am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossenen Wärmewende werden hitzige Debatten auf dem Parteitag erwartet. Jüngste Umfragen für die Bremer Bürgerschaftswahl am 14. Mai sehen die FDP nur knapp über der 5-Prozent-Hürde.

