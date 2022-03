Stark-Watzinger: Ukrainische Kinder in deutsches Schulsystem bringen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will geflüchtete Kinder aus der Ukraine rasch in deutschen Schulen unterrichten lassen. "Die Integration in das deutsche Schulsystem ist sehr wichtig", sagte die FDP-Politikerin am Freitag beim Besuch einer Willkommensklasse in Berlin. Dort werden die Kinder größtenteils auf Englisch unterrichtet.

Die Bundesbildungsministerin sagte, die Geflüchteten hätten zwar den ganz starken Wunsch, schnell in die Heimat zurückzukehren. Man müsse sich jedoch auch auf den Fall vorbereiten, dass sie länger in Deutschland blieben, deshalb sei die Integration wichtig.

In Berlin werden aktuell rund 500 Kinder und Jugendliche in Willkommensklassen unterrichtet. Dafür hätten sich ausreichend Freiwillige zum Unterrichten beworben, darunter mehr als 300 ukrainische Lehrerinnen mit sehr guten Deutsch-Kenntnissen, sagte Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD). Insgesamt gebe es aktuell genug Räume und Personal für rund 3000 junge Geflüchtete./oli/DP/ngu