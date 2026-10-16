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Siemens-Aktie mit Abgaben: Gute Aussichten reichen Jefferies nicht mehr für Buy

Siemens-Aktie mit Abgaben: Gute Aussichten reichen Jefferies nicht mehr für Buy

Trotz starker Auftragslage und verbesserter Prognosetransparenz sieht ein Analysehaus die positiven Perspektiven für Siemens bereits weitgehend im Aktienkurs berücksichtigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
270.70 EUR 0.25 EUR 0.09 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat Siemens von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 277 auf 300 Euro angehoben. Der Technologiekonzern gehe mit einer starken Position und einer verbesserten Prognosetransparenz hinsichtlich des Auftragsbestands in das neue Geschäftsjahr, nachdem in dem gerade beendeten ein hoher Auftragseingang verzeichnet worden sei, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte sich in einer Hebelwirkung beim Wachstum und bei den Betriebskosten niederschlagen. Allerdings sollten diese positiven Aspekte bereits größtenteils in den Markterwartungen berücksichtigt sein./rob/la/jha/

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Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Siemens-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,33 Prozent auf 269,75 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com, servickuz / Shutterstock.com

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Siemens Outperform Bernstein Research
09.10.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK
01.10.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG

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