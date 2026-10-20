DAX 25.304 -0,1%ESt50 6.122 -0,4%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,76 +0,1%Nas 26.420 -0,0%Bitcoin 73.362 +0,5%Euro 1,1236 +0,2%Öl 109,3 -0,2%Gold 4.123 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Starke Bilanz

LEG Immobilien-Aktie: Grand City Properties beteiligt sich mit 20 Prozent

LEG Immobilien-Aktie: Grand City Properties beteiligt sich mit 20 Prozent

Grand City Properties hat sich mit gut 20 Prozent an der LEG Immobilien SE beteiligt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Grand City Properties S.A.
6.75 EUR 0.09 EUR 1.35 %
Charts | News | Analysen
LEG Immobilien
47.80 EUR 2.04 EUR 4.46 %
Charts | News | Analysen

Wie das Unternehmen mitteilte, kann der Anteil auf bis zu 29,9 Prozent der LEG-Aktien erhöht werden. Grand City könne die Beteiligung kurzfristig auch deutlich reduzieren oder die Investition jederzeit ganz oder teilweise verkaufen, je nach den Marktbedingungen. Das Unternehmen nutze die "starke Bilanz" zur Finanzierung der "wertsteigernden Investition", von der ein starkes FFO-Wachstum erwartet werde.

Werbung

Grand City Properties nutze eine einzigartige Investitionsmöglichkeit in ein Unternehmen mit einem qualitativ hochwertigen Portfolio und einer stabilen Dividendenpolitik, so CEO Refael Zamir laut Mitteilung. Diese Investition stelle eine bessere Gelegenheit zu einer stärkeren Wirtschaftlichkeit dar als derzeitige vergleichbare direkte Immobilienakquisitionen.

DOW JONES

Bildquellen: LEG, LEG Immobilien

Aktuelle LEG Immobilien Aktie News

Werbung

LEG Immobilien Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LEG Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.