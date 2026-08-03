Quartalszahlen zünden Kursrakete: Arista Networks-Aktie springt nach oben

Starke Bilanz

05.08.26 12:01 Uhr

Nach Zahlen, die die Erwartungen an der Wall Street klar übertreffen, gerät die Arista Networks-Aktie kräftig in Bewegung.

• Die Aktie reagiert vorbörslich mit einem zweistelligen Anstieg von rund 14 %, unterstützt durch optimistische Analystenbewertungen und positive Zukunftsaussichten.

• Die Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen der Analysten deutlich, mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,02 US-Dollar und einer operativen Marge von 49,9 %.

• Arista Networks verzeichnet im zweiten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von über drei Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg um 37,7 % zum Vorjahr bedeutet.

Arista Networks meldet erstes Quartal mit über drei Milliarden Dollar Umsatz

Gewinn und Umsatz übertreffen die Analystenschätzungen deutlich

Vorbörslich springt die Aktie zweistellig nach oben

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Die Arista Networks-Aktie dürfte am Mittwoch kräftige Gewinne einfahren: Vorbörslich schnellt der Anteilsschein an der NYSE bereits rund 14 Prozent auf 217,18 US-Dollar nach oben. Auslöser sind die Quartalszahlen, die der Netzwerkausrüster am Dienstag nach Handelsschluss vorgelegt hat und die die Erwartungen der Wall Street auf breiter Front übertreffen.

Erstes Quartal mit mehr als drei Milliarden Dollar Umsatz

Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 37,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 3,036 Milliarden US-Dollar und übertraf damit erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von drei Milliarden Dollar. Gegenüber dem ersten Quartal 2026 entspricht das einem Plus von 12,1 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 1,02 US-Dollar, ein Anstieg von knapp 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 0,73 US-Dollar. Die operative Marge auf bereinigter Basis verbesserte sich auf 49,9 Prozent nach 48,8 Prozent im Vorjahresquartal.

Ausblick für das dritte Quartal fällt zuversichtlich aus

Für das laufende dritte Quartal rechnet Arista Networks mit einem Umsatz von rund 3,3 Milliarden US-Dollar sowie einer bereinigten operativen Marge von 48 bis 49 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 1,06 und 1,08 US-Dollar liegen. CEO Jayshree Ullal führte die Entwicklung auf die neue Arista-2.0-Plattformstrategie zurück, CFO Chantelle Breithaupt verwies auf das breit angelegte Wachstum über alle Kundengruppen hinweg. Zusätzlich brachte das Unternehmen im Berichtszeitraum neue 1,6-Terabit-Netzwerkplattformen für KI-Rechenzentren auf den Markt, die unter anderem flüssigkeitsgekühlte Varianten umfassen.

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Analysten hatten schon vor den Zahlen optimistisch nachgelegt

Bereits im Vorfeld der Vorlage hatten mehrere Häuser ihre Kursziele angehoben. Needham hatte seine Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel auf 200 US-Dollar erhöht, Wells Fargo traut der Aktie ebenfalls einen Sprung auf 200 Dollar zu. Beide Häuser begründeten den Schritt mit der anhaltend starken Nachfrage nach KI-Netzwerktechnik bei Hyperscalern und Cloud-Anbietern.

Mit ihrer positiven Einschätzung stehen sie nicht alleine da: Auf TipRanks haben alle 17 Analysten, die die Arista Networks-Aktie bewerten, Kaufempfehlungen vergeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 214,67 US-Dollar und damit noch deutlich über dem, was Needham und Wells Fargo erwarten.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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