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Starke Eckdaten

SGL Carbon-Aktie legt zu: Hoch seit gut zwei Jahren

SGL Carbon-Aktie legt zu: Hoch seit gut zwei Jahren

Starke Eckdaten von SGL Carbon vom Dienstagnachmittag haben den Aktienkurs auch am Mittwoch befeuert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
53.70 EUR -0.64 EUR -1.18 %
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SGL Carbon SE
5.65 EUR 0.23 EUR 4.24 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.48 EUR 1.76 EUR 2.56 %
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Mit einem Tageshoch von 5,69 Euro erreichten die Papiere den höchsten Stand seit September 2024. Zuletzt belief sich der Aufschlag auf gut fünf Prozent auf 5,66 Euro.

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Am Dienstag hatten sie bereits um zehn Prozent zugelegt. Das Jahresplus beläuft sich inzwischen auf etwas mehr als 80 Prozent.

Der seit Kurzem wieder im SDAX gelistete Kohlenstoffspezialist hat nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal die Ziele für das Gesamtjahr nach oben geschraubt.

Die neuen Prognosen lägen über den Markterwartungen, schrieb Henrik Paganetty von Jefferies in einer ersten Reaktion auf die aktualisierten Ziele. So liege der Mittelwert des neuen Zielkorridors für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) mit 135 Millionen Euro um gut 15 Prozent über der Konsensschätzung.

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Der Börsenwert des Unternehmens liegt derzeit bei knapp 700 Millionen Euro. Größter Anteilseigner ist die Milliardärin und BMW-Großaktionärin Susanne Klatten. Sie hält knapp 30 Prozent. BMW selbst ist mit fast einem Fünftel beteiligt.

Die Volkswagen ist mit rund 7 Prozent ebenfalls an SGL beteiligt. Die beiden Autobauer sind seit 2011 beteiligt. Damals Carbon als möglicher Werkstoff für ganze Karosserien. Der Einstieg von BMW und Volkswagen hatte den Kurs zeitweise über die Marke von 40 Euro getragen

Doch der Boom ist längst wieder vorbei. Der Leichtbau-Werkstoff ist für ganze Karosserien zu teuer; er wird daher in der Massenfertigung nur gezielt eingesetzt. Der Kurs der SGL-Aktie stürzte unter anderem deshalb bis auf fast zwei Euro in Zeiten der Corona-Pandemie ab.

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Die SGL-Aktie klettert im XETRA-Handel zeitweise um 4,83 Prozent auf 5,64 Euro.

/bek/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: 2010 © SGL Group

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Datum Rating Analyst
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG
06.08.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
08.05.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.

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