DAX24.308 +1,5%Est505.849 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,00 +1,0%Nas26.091 -0,5%Bitcoin66.053 +0,1%Euro1,1639 -0,2%Öl110,5 +0,7%Gold4.541 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Präsident Trump sagt offenbar vorbereiteten Angriff auf den Iran wieder ab
Top News
Tesla-Chef Musk unterliegt vor Gericht mit Klage gegen OpenAI-Chef Altman Tesla-Chef Musk unterliegt vor Gericht mit Klage gegen OpenAI-Chef Altman
Vodafone-Aktie: Telekommunikationskonzern möchte Fußballfans bei WM frühzeitig jubeln lassen Vodafone-Aktie: Telekommunikationskonzern möchte Fußballfans bei WM frühzeitig jubeln lassen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Starke Entwicklung

Japans Wirtschaftswachstum beschleunigt sich überraschend stark

19.05.26 07:41 Uhr
Trotz Iran-Krieg: Japans Wirtschaft überrascht mit Turbo-Wachstum | finanzen.net

Japans Wirtschaft ist Anfang des Jahres stärker gewachsen als erwartet.

In den drei Monaten Januar bis März legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent zu, wie die japanische Regierung am Dienstag in Tokio auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Damit beschleunigte sich das Wirtschaftswachstum im Vergleich zum Vorquartal deutlich trotz des Iran-Kriegs, der seit Anfang März die Ölpreise nach oben treibt und damit die Wirtschaft belastet. Ende 2025 war die Wirtschaft revidierten Daten zufolge lediglich um 0,8 Prozent gewachsen.

Experten hatten im ersten Quartal mit einem Anstieg der Wachstumsrate gerechnet, dabei aber im Schnitt nur ein Plus von 1,7 Prozent erwartet. Das besser als erwartet ausgefallene Wachstum verschafft der japanischen Notenbank nach Einschätzung von Experten Spielraum für weitere Zinserhöhungen. Stützen des Anstiegs im ersten Quartal waren der Konsum und der Handel.

TOKIO (dpa-AFX)

Bildquellen: Antony McAulay / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock.com