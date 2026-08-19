Redcare Pharmacy-Aktie steigt: Jefferies hebt Kursziel an - Einstufung 'Buy' bestätigt
Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy angehoben und die Einstufung unverändert belassen.
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Das Analysehaus hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 83 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Unter den Onlineapotheken setzt er nun auf Redcare und strich seine "Buy"-Empfehlung für DocMorris. Redcare habe eine starke erste Jahreshälfte gezeigt und die Erwartungen bei Wachstum, Kundenzuwachs und Profitabilität getoppt. Auch die vom Management erhöhten Jahresziele hält der Experte noch für konservativ.
Die Redcare Pharmacy-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 2,66 Prozent auf 63,70 Euro.
/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
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Bildquellen: Redcare Pharmacy
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|31.07.26
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|Deutsche Bank AG
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|30.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)