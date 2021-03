Erträge verdoppelt, Gewinn vervielfacht: Baader Bank mit erfolgreichem Jahr 2020 - Baader Bank-Aktie gibt ab

Das starke Handelsumfeld an den Börsen hat dazu beigetragen, dass es für die Baader Bank 2020 besser lief als im Geschäftsjahr zuvor.

Erträge und Ergebnis deutlich gestiegen

Demnach kletterten die Gesamterträge im Berichtsjahr auf 212,7 Millionen Euro, 2019 hatte das Finanzhaus hier noch einen Wert von 104,3 Millionen Euro erzielt. Auch auf operativer Ebene lief es besser als im Vorjahr: Der operative Gewinn kletterte auf 81,5 Millionen Euro, nachdem die Baader Bank im Vorjahr hier noch einen Verlust von 8 Millionen Euro eingefahren hatte, wie das Institut mitteilte.

Vor Steuern verdiente das Unternehmen 56 Millionen Euro nach 68.000 Euro vor Jahresfrist. Unter dem Strich verdiente die Bank auf Konzernebene 250 Prozent mehr, das Ergebnis kletterte von 46,1 Millionen Euro auf 168,2 Millionen Euro.

Starke Wertpapierumsätze treiben das Geschäft

Profitiert hat die Baader Bank dabei insbesondere von hohen Umsätzen an den Börsen- und Handelsplattformen. Dies sorgte beim Handelsergebnis auf Konzernebene für einen Anstieg um mehr als 250 Prozent auf 168,2 Millionen Euro. Zeitgleich stiegen auch die Provisionseinnahmen, während sich zudem das Konto- und Depotgeschäft mit Vermögensverwaltern positiv entwickelte.

Wachstumsschub durch neue Börsenkultur

Mit 100.000 Depotkunden im November 2020 konnte die Bank auch von der neu entstanden Lust auf Aktien profitieren. Die Zahl der Konten und Depots auf der hauseigenen Handels- und Buchungsplattform stiegen demnach weiter an.

Die positive Entwicklung soll sich auch im laufenden Geschäftsjahr fortsetzen. Bereits in den ersten Monaten 2021 hat sich eine Fortführung des hohen Aktivitätsniveaus der Handelsteilnehmer an den internationalen Kapital- und Finanzmärkten sowie eine weiter stark zunehmende Nachfrage nach den Konto- und Depotdienstleistungen bei der Baader Bank abgezeichnet, hieß es von Unternehmensseite.

Für 2021 peilt das Finanzhaus ein Vorsteuerergebnis an, das über dem des abgelaufenen Geschäftsjahre liegen soll. Aktionäre sollen zudem 0,25 je Baader Bank-Aktie an Dividende erhalten.

Am Freitag geht es für das Papier der Baader Bank auf XETRA zeitweise um 1,80 Prozent abwärts auf 8,20 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SVLuma / Shutterstock.com