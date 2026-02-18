DAX25.055 -0,9%Est506.053 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -2,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.566 +0,3%Euro1,1775 -0,1%Öl71,36 +1,5%Gold4.989 +0,2%
Starke Impulse aus Asien

HHLA-Aktie unbeeindruckt: Hamburger Hafen im vergangenen Jahr mit Umschlagplus

19.02.26 12:51 Uhr
HHLA-Aktie stabil: Plus beim Gesamtumschlag im vergangenen Jahr | finanzen.net

Nach drei Jahren rückläufigem Gesamtumschlag hat der Hamburger Hafen im vergangenen Jahr ein Plus verbucht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)
22,70 EUR -0,30 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit 114,6 Millionen Tonnen habe der Gesamtumschlag 2,6 Prozent über dem des Vorjahres gelegen, teilte die Hafenbehörde Hamburg Port Authority (HPA) mit. Angetrieben worden sei die Entwicklung vor allem durch ein deutliches Plus im Containersegment.

Wer­bung

So wurden im Hamburger Hafen den Angaben zufolge 8,3 Millionen Standardcontainer umgeschlagen - ein Zuwachs von 7,3 Prozent. In Tonnen stieg der Umschlag demnach aufs Jahr um 4,6 Prozent. Deutliche Zuwächse habe es dabei in jedem Quartal gegeben.

USA-Geschäft durch Zölle belastet - starke Impulse aus Asien

"Der kontinuierliche Anstieg über alle Quartale hinweg unterstreicht die hohe Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und die starke Nachfrage im internationalen Warenverkehr", sagte der Chief Commercial Officer der HPA, Friedrich Stuhrmann.

Während der Containerumschlag im Geschäft mit den USA den Angaben zufolge wegen der US-Zollmaßnahmen im vergangenen Jahr um gut ein Viertel (25,6 Prozent) einbrach, wurde die insgesamt positive Entwicklung durch Verkehre mit China (+6,5 Prozent), Malaysia (+84,3) und Indien (+49,2) getragen.

Wer­bung

Auch im für Transshipment bedeutenden Fahrtgebiet Nordeuropa mit Finnland, Dänemark, Norwegen und Schweden sei ein Zuwachs von 21,2 Prozent verzeichnet worden.

Massengutumschlag weiter rückläufig - Getreideumschlag bricht ein

Der Massengutumschlag, also etwa Erze, Kohle, Flüssigkeiten, Getreide oder Düngemittel, ging hingegen im vergangenen Jahr erneut zurück: um 1,7 Prozent auf 32,4 Millionen Tonnen. Ein leichtes Plus von 0,7 Prozent gab es den Angaben zufolge nur beim Umschlag von flüssigem Massengut.

Beim trockenen Massengut wurde demzufolge ein Minus von 2,7 Prozent verbucht. Allein der Getreideumschlag sei aufgrund verringerter Exporte um 45,8 Prozent eingebrochen.

Wer­bung

Düngemittel und Erze verzeichneten laut HPA ein Minus von 5,6 beziehungsweise 4,3 Prozent. Dagegen habe der Umschlag von Baustoffen um 19,5 Prozent zugelegt. Ein Plus gab es demnach auch beim sonstigem Trockengut (17,1 Prozent) und Chemikalien (16,3 Prozent).

Die HHHLA-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise auf Vortagesniveau bei 22,90 Euro.

/fi/DP/men

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: HHLA

