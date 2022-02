ViacomCBS-Aktie bricht ein: ViacomCBS heißt künftig Paramount - Streaming im Fokus

"Wir wissen, dass die Möglichkeit, die wir haben, riesig ist", sagte ViacomCBS -Firmenchef Bob Bakish. Am Aktienmarkt wurde die Einschätzung nicht geteilt. Nachbörslich fiel das Papier in der Nacht zu Mittwoch bis zu sechs Prozent.

Ähnlich wie die deutlich größeren Streaming-Rivalen will Paramount im Kampf um die Gunst der Zuschauer viel Geld in Inhalte stecken. 2024 sollen es mehr als sechs Milliarden Dollar sein, die unter anderem in zwei "South Park"-Filme, einen "Baby Shark"-Film für jüngere Kinder und eine neue "Dora the Explorer"-Serie fließen. Bis 2024 will Paramount auf 100 Millionen Abonnenten kommen. Aktuell sind es 56 Millionen. Von Oktober bis Dezember kletterte der Umsatz des Medienkonzerns, zu dem Sender wie CBS, Showtime, Comedy Central und MTV gehören, um 16 Prozent auf acht Milliarden Dollar.

Im Handel an der NASDAQ stehen ViacomCBS-Papiere zeitweise 19,26 Prozent im Minus bei 29,06 US-Dollar.

New York (Reuters)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com