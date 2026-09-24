Daimler Truck-Aktie tiefer: Lkw-Großauftrag von Girteka
Daimler Truck und der Transportdienstleister Girteka haben die Lieferung von 900 neuen Mercedes-Benz Actros L ProCabin vereinbart.
Werte in diesem Artikel
Die Fahrzeuge sollen im ersten Halbjahr 2027 ausgeliefert werden, wie Daimler Truck mitteilte. Girteka zählt rund 6.500 Lkw zu seiner Flotte und hat diese bereits in diesem Jahr mit 500 Mercedes-Benz Actros L ProCabin modernisiert.
DJG/brb/kla
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Daimler Truck AG