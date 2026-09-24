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Daimler Truck-Aktie tiefer: Lkw-Großauftrag von Girteka

Daimler Truck-Aktie tiefer: Lkw-Großauftrag von Girteka

Daimler Truck und der Transportdienstleister Girteka haben die Lieferung von 900 neuen Mercedes-Benz Actros L ProCabin vereinbart.

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Die Fahrzeuge sollen im ersten Halbjahr 2027 ausgeliefert werden, wie Daimler Truck mitteilte. Girteka zählt rund 6.500 Lkw zu seiner Flotte und hat diese bereits in diesem Jahr mit 500 Mercedes-Benz Actros L ProCabin modernisiert.

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Die Daimler Truck-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,7 Prozent im Minus bei 42,28 Euro.

DJG/brb/kla

DOW JONES

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Daimler Truck AG

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Datum Rating Analyst
23.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
16.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research

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