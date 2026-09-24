Daimler Truck-Aktie tiefer: Lkw-Großauftrag von Girteka

Starke Nachfrage

24.09.26 09:34 Uhr

Daimler Truck und der Transportdienstleister Girteka haben die Lieferung von 900 neuen Mercedes-Benz Actros L ProCabin vereinbart.

Die Fahrzeuge sollen im ersten Halbjahr 2027 ausgeliefert werden, wie Daimler Truck mitteilte. Girteka zählt rund 6.500 Lkw zu seiner Flotte und hat diese bereits in diesem Jahr mit 500 Mercedes -Benz Actros L ProCabin modernisiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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