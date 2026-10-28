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Starke Nachfrage

Danone-Aktie freundlich: Höhere Preise und Protein-Produkte treiben an

Danone-Aktie freundlich: Höhere Preise und Protein-Produkte treiben an

Der Lebensmittelkonzern Danone hat im dritten Quartal vor allem dank höherer Preise, aber auch wegen einer anhaltend starken Nachfrage nach proteinreichen Produkten etwas mehr umgesetzt als erwartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
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Insgesamt erzielte Danone Erlöse von gut 7,2 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz um 4 Prozent, wie der Hersteller von Oikos-Joghurts am Mittwoch mitteilte. Besonders stark entwickelte sich dabei das Geschäft mit Spezialnahrung, das von einer robusten Nachfrage in Asien und der Region Amerika profitierte. Auch im lange schwächelnden Nordamerika-Geschäft ging es aufwärts.

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Für das Gesamtjahr bestätigte Danone seine Prognose. Konzernchef Antoine de Saint-Affrique peilt demnach weiterhin für 2026 ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent an. Das bereinigte operative Ergebnis soll dabei stärker zulegen als der Umsatz.

Saint-Affrique richtet den Lebensmittelkonzern seit fünf Jahren neu aus: Danone trennte sich von schwächeren Geschäften und baut das Angebot an proteinreichen Milchprodukten sowie Spezialnahrung aus. Auch der Trend zu Abnehmmedikamenten stützt die Nachfrage nach proteinreichen und darmfreundlichen Produkten. Belastend wirkte allerdings lange das schwächelnde US-Geschäft. Im dritten Quartal konnte der Konzern aber auch dort zulegen.

In Paris steigt die Danone-Aktie zeitweise 1,72 Prozent auf 62,68 Euro.

/tav/mne/stk

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

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10:01 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Danone Outperform Bernstein Research
09.10.26 Danone Outperform Bernstein Research
05.10.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Danone Buy UBS AG

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