Starke Nachfrage

Danone-Aktie sinkt dennoch: Stärkeres Wachstums als gedacht

20.02.26 09:13 Uhr
Danone-Aktie fällt dennoch: Überraschendes Wachstum | finanzen.net

Eine starke Nachfrage nach proteinreichen Joghurts und Gesundheitsdrinks haben den französischen Lebensmittelkonzern Danone Ende 2025 angeschoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
73,74 EUR 0,26 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis im vierten Quartal um 4,7 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten etwas weniger erwartet. Danone schaffte es damit, das 17. Quartal in Folge mit über vier Prozent zu wachsen.

Wer­bung

2025 legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,5 Prozent auf 27,4 Milliarden Euro zu. Der operative Gewinn aus dem wiederkehrenden Geschäft stieg um drei Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Unterm Strich sank der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 9,7 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, aufgrund Einmalkosten für Transformationsprozesse in Europa und Indonesien. Die Dividende soll dennoch um 4,7 Prozent auf 2,25 Euro je Aktie steigen.

Neuigkeiten gab es auch zu dem Anfang des Jahres bekannt gewordenen Rückruf von Babynahrung. Derzeit seien die finanziellen Folgen nicht wesentlich, teilte Danone mit. Die Franzosen mussten ebenso wie etwa Nestlé und andere Konkurrenten Babynahrung zurückrufen, nachdem darin der giftige Stoff Cereulide gefunden wurde. Nach Abschluss der Rückrufaktion will Danone die endgültigen Folgen bewerten.

Die Danone-Aktie notiert im EURONEXT-Handel zeitweise 1,03 Prozent tiefer bei 73,36 Euro.

/lew/err/jha/

PARIS (dpa-AFX)

Nachrichten zu Danone S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Danone S.A.

DatumRatingAnalyst
09:31Danone OverweightBarclays Capital
09:26Danone BuyJefferies & Company Inc.
18.02.2026Danone BuyJefferies & Company Inc.
18.02.2026Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Danone BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:31Danone OverweightBarclays Capital
09:26Danone BuyJefferies & Company Inc.
18.02.2026Danone BuyJefferies & Company Inc.
18.02.2026Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Danone BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Danone HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
18.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
09.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.02.2026Danone SellDeutsche Bank AG
26.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
20.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
12.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
02.09.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Danone S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen