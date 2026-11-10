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Starke Nachfrage

Elmos Semiconductor-Aktie: Chipboom beschert höheren Gewinn

Elmos Semiconductor-Aktie: Chipboom beschert höheren Gewinn

Der Halbleiterhersteller Elmos profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Elektronikchips.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
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Der Umsatz stieg im dritten Quartal um gut 18 Prozent auf knapp 167 Millionen Euro, wie Elmos Semiconductor am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives Ebit) kletterte noch etwas stärker um gut 29 Prozent auf 41 Millionen Euro, die entsprechende Marge zog deshalb um 2,1 Prozentpunkte auf 24,6 Prozent an. Unter dem Strich wuchs der Gewinn um über die Hälfte auf fast 37 Millionen Euro. Das Management bestätigte die Jahresprognose. "Auch für das Schlussquartal und für die zukünftige Entwicklung sind wir sehr zuversichtlich", sagte Vorstandschef Arne Schneider laut Mitteilung.

/men/zb

LEVERKUSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE, Elmos Semiconductor SE

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Datum Rating Analyst
22.09.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
18.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.08.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research

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