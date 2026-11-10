Elmos Semiconductor-Aktie dennoch nur stabil: Chipboom beschert höheren Gewinn

Starke Nachfrage

10.11.26 09:32 Uhr

Der Halbleiterhersteller Elmos profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Elektronikchips.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um gut 18 Prozent auf knapp 167 Millionen Euro, wie Elmos Semiconductor am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives Ebit) kletterte noch etwas stärker um gut 29 Prozent auf 41 Millionen Euro, die entsprechende Marge zog deshalb um 2,1 Prozentpunkte auf 24,6 Prozent an. Unter dem Strich wuchs der Gewinn um über die Hälfte auf fast 37 Millionen Euro. Das Management bestätigte die Jahresprognose. "Auch für das Schlussquartal und für die zukünftige Entwicklung sind wir sehr zuversichtlich", sagte Vorstandschef Arne Schneider laut Mitteilung.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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