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Starke Nachfrage

Infineon-Aktie sinkt: Milliardeninvestition in Massenfertigung von GaN-Leistungshalbleitern in Villach

Infineon-Aktie sinkt: Milliardeninvestition in Massenfertigung von GaN-Leistungshalbleitern in Villach

Infineon Technologies am österreichischen Standort Villach und baut dort die nach eigenen Angaben weltweit erste Hochvolumenfertigung für Galliumnitrid-Leistungshalbleiter auf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
50.56 EUR -0.14 EUR -0.28 %
Charts | News | Analysen

Insgesamt sollen bis 2034 rund 1,1 Milliarden Euro investiert werden. Damit werde die stark wachsende Nachfrage nach leistungsfähigen Stromversorgungslösungen adressiert, teilte der Chipkonzern mit.

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Galliumnitrid ermöglicht erhebliche Effizienzsteigerungen in zahlreichen Applikationen wie KI-Rechenzentren, Energie-Infrastruktur, Elektromobilität, Robotik und Konsumentenelektronik.

Der Produktionsstart von 300-Millimeter-Wafern ist für Ende 2027 vorgesehen. Genutzt werden bestehende Reinraumflächen in Villach. Das Projekt bekommt eine Förderung im Umfang von 319 Millionen Euro im Rahmen des Europäischen Chips Act.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Infineon-Aktie zeitweise 0,71 Prozent schwächer bei 50,56 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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