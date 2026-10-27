Infineon-Aktie sinkt: Milliardeninvestition in Massenfertigung von GaN-Leistungshalbleitern in Villach
Infineon Technologies am österreichischen Standort Villach und baut dort die nach eigenen Angaben weltweit erste Hochvolumenfertigung für Galliumnitrid-Leistungshalbleiter auf.
Werte in diesem Artikel
Insgesamt sollen bis 2034 rund 1,1 Milliarden Euro investiert werden. Damit werde die stark wachsende Nachfrage nach leistungsfähigen Stromversorgungslösungen adressiert, teilte der Chipkonzern mit.
Galliumnitrid ermöglicht erhebliche Effizienzsteigerungen in zahlreichen Applikationen wie KI-Rechenzentren, Energie-Infrastruktur, Elektromobilität, Robotik und Konsumentenelektronik.
Der Produktionsstart von 300-Millimeter-Wafern ist für Ende 2027 vorgesehen. Genutzt werden bestehende Reinraumflächen in Villach. Das Projekt bekommt eine Förderung im Umfang von 319 Millionen Euro im Rahmen des Europäischen Chips Act.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Infineon-Aktie zeitweise 0,71 Prozent schwächer bei 50,56 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images