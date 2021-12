Merck-Aktie klettert: MilliporeSigma erhält millionenschweren US-Regierungsauftrag für Schnelltest-Komponente

Mit dem Auftrag der Regierung in Washington in Höhe von 136,7 Millionen Dollar soll über einen Zeitraum von drei Jahren die Produktionskapazität einer speziellen Membran für Coronavirus-Schnelltests am Unternehmensstandort Sheboygan im US-Bundesstaat Wisconsin ausgebaut werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Im Life-Science-Geschäft, das Produkte für die Pharmaforschung und Arzneimittelherstellung anbietet, sorgt die Pandemie für eine nie dagewesene Nachfrage. Merck hat bereits dreimal die Prognose für dieses Geschäftsjahr angehoben.

Im XETRA-Handel steigen Merck-Titel daraufhin zeitweise um 0,22 Prozent auf 229,40 Euro.

Bangalore (Reuters)

Bildquellen: Merck KGaA