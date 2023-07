MTU-Aktie sinkt dennoch: MTU wächst kräftig - Angekündigte Triebwerksinspektion: Kein Triebwerks-Design-Problem

Starke Nachfrage

Der Triebwerkshersteller MTU hat im zweiten Quartal von einer anhaltend starken Nachfrage aus der zivilen Luftfahrt profitiert und seine Jahresprognose bekräftigt.

Werte in diesem Artikel

Der DAX-Konzern hatte bereits vor einem Monat die Jahresprognose angehoben und war eine Woche später von der Luftfahrtmesse in Paris mit einem dicken Auftragsbuch zurückgekommen.

Wie MTU Aero Engines mitteilte, setzte das Unternehmen im zivilen Triebwerksgeschäft 387 Millionen Euro um nach 318 Millionen vor einem Jahr. Im militärischen Triebwerksgeschäft erreichte der Umsatz 126 (Vorjahr 106) Millionen Euro. Hauptumsatzträger war hier das Eurofighter-Triebwerk EJ200. Insgesamt stieg der Konzernumsatz auf 1,55 von 1,29 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel mit Erlösen von 1,527 Milliarden Euro gerechnet.

Das bereinigte operative Ergebnis legte auf 193 (159) Millionen Euro zu, hier hatte die Analystenschätzung auf 194 Millionen Euro gelautet. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 12,3 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 12,5 Prozent. Nach Steuern verdiente MTU bereinigt 143 (Vorjahr: 114) Millionen Euro, Analysten hatten mit 144 Millionen gerechnet. Der freie Cashflow lag im zweiten Quartal bei 42 Millionen Euro nach 33 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum und erwarteten 45 Millionen Euro.

Seine vor einem Monat angehobene Jahresprognose bekräftigte der Münchener Triebwerkshersteller. Demnach rechnet er nun 2023 mit einer "leichten Steigerung" der bereinigten EBIT-Marge verglichen mit dem Vorjahr sowie einem bereinigten operativen Gewinn EBIT von leicht über 800 Millionen Euro. Das Umsatzziel 2023 sieht der DAX-Konzern weiter bei 6,1 bis 6,3 Milliarden Euro, den Free Cashflow weiterhin über dem Vorjahreswert von 326 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hatte das bereinigte EBIT um 40 Prozent auf 655 Millionen Euro zugelegt.

"Die Erholung unserer Branche hält im Hinblick auf Flugbewegungen und Auftragslage weiter an. Vor diesem Hintergrund und mit unseren Halbjahresergebnissen sehen wir uns auf einem guten Weg, die Ziele, die wir uns für 2023 gesteckt haben, zu erreichen", sagte Vorstandsvorsitzender Lars Wagner.

MTU: Pratt & Whitney-Triebwerksinspektion kein Triebwerks-Design-Problem

Der Triebwerkshersteller MTU hat hervorgehoben, dass es sich bei der von Pratt & Whitney angekündigten Triebwerksinspektion nicht um ein Triebwerks-Design-Problem handelt. Zu dem neuen Getriebefan-Inspektionsprogramm des MTU-Partners, das im September beginnt und zunächst 200 Triebwerke betrifft, sagte Vorstandsvorsitzender Lars Wagner bei Vorlage der Zweitquartalszahlen: "Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir alles daran, die Situation effizient zu managen und die Auswirkungen auf unsere Kunden so weit wie möglich zu begrenzen. Mir ist wichtig, zu erwähnen, dass es sich nicht um ein Triebwerks-Design-Problem handelt. Die Produktion von neuen Triebwerken und Ersatzteilen ist davon nicht betroffen."

Der Mutterkonzern von Pratt & Whitney, der US-Luftfahrt- und Rüstungskonzern Raytheon, hatte am Vortag angekündigt, dass ein erheblicher Teil der verbauten Triebwerke in Airbus A320neo-Maschinen vorzeitig überprüft werden muss. Die betroffene PW1100G-JM-Triebwerke sollen in den kommenden neun bis zwölf Monaten beschleunigt ausgebaut und inspiziert werden. Grund ist laut Raytheon eine Auffälligkeit eines Metallpulvers, das zur Herstellung bestimmter Triebwerksteile verwendet wird. Das Problem bei der Triebwerksherstellung sei vor kurzem ans Licht gekommen.

Die Aktien von Raytheon und MTU haben am Dienstag in Reaktion auf die Ankündigung deutlich an Wert verloren.

Im XETRA-Handel verliert die MTU-Aktie zeitweise 0,99 Prozent auf 210,90 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)