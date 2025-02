Starke Nachfrage

Tesla hat mit der überarbeiteten Version des Model Y in China einen beeindruckenden Markteintritt hingelegt. Innerhalb der ersten fünf Tage nach dem Verkaufsstart am 10. Januar 2025 verzeichnete das Unternehmen über 70.000 Bestellungen. Besonders bemerkenswert ist, dass allein 59.000 dieser Bestellungen auf die neue Facelift-Version entfallen.

• Tesla verzeichnete über 70.000 Bestellungen für den neuen Model Y in China innerhalb von fünf Tagen nach dem Verkaufsstart

• Das Facelift-Modell weist Designanpassungen auf, die vom Cybertruck inspiriert sind

• Die Auslieferungen in China sollen im März 2025 beginnen



Design, technische Neuerungen und Preisgestaltung

Der neue Model Y präsentiert sich mit markanten Designänderungen, die an den Cybertruck erinnern. Auffällig sind die überarbeitete Front- und Heckpartie sowie eine durchgehende LED-Lichtleiste am Heck, die dem Fahrzeug eine breitere Optik verleiht. Neben den optischen Anpassungen hat Tesla auch die Batterie- und Antriebstechnologie verbessert, um Effizienz und Reichweite zu steigern, so cvnetpost.com in einem Online-Beitrag.

In China wird der überarbeitete Model Y in zwei Varianten angeboten:

• Heckantrieb (RWD): ab 263.500 Yuan (ca. 33.900 Euro)

• Allradantrieb (AWD) mit großer Reichweite: ab 303.500 Yuan (ca. 39.000 Euro)

Die Auslieferungen sollen im März 2025 beginnen. Interessanterweise wurde das Facelift zuerst in China eingeführt, was die Bedeutung des chinesischen Marktes für Tesla unterstreicht, wie es weiter heißt.

Produktionsfortschritte und Markteinführung

Während in China bereits die Standard Range (RWD) und Long Range (AWD) Versionen verfügbar sind, ist in Europa bislang nur die limitierte "Launch Series" mit AWD erhältlich. Preislich liegt der Model Y in China deutlich unter den europäischen Modellen, was auf unterschiedliche Marktstrategien und Produktionskosten zurückzuführen sein könnte. Zudem bietet Tesla in China weitere Farb- und Innenraumoptionen an, die in Europa derzeit nicht verfügbar sind, so cnevpost.com weiter.

Der Erfolg des neuen Model Y in China zeigt Teslas Fähigkeit, schnell auf Marktbedürfnisse zu reagieren und Innovationen voranzutreiben. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsabteilungen in China und den USA ermöglicht es, sowohl Design- als auch Software-Features kontinuierlich zu verbessern. Es bleibt abzuwarten, wann und in welcher Form das Model Y Facelift in weiteren Märkten eingeführt wird. Angesichts der hohen Nachfrage in China ist jedoch davon auszugehen, dass Tesla auch in anderen Regionen von diesem Erfolg profitieren möchte.

D. Maier / Redaktion finazen.net