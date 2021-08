SÜSS MicroTec-Aktie dennoch im Sinkflug: SÜSS MicroTec steigert Erlös im ersten Halbjahr

Der Umsatz des ersten Halbjahres stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um knapp fünf Prozent auf 118,5 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Garching mitteilte. Vor Steuern und Zinsen verdiente das im März in den SDAX zurückgekehrte Unternehmen mit acht Millionen Euro mehr als doppelt so viel wie noch im Vorjahr.

Im zweiten Halbjahr soll der Umsatz nach Auffassung des Vorstandes noch stärker anziehen. Die Prognose für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 270 bis 290 Millionen Euro bestätigte das Management. Das wäre ein Anstieg zwischen 7 und 15 Prozent Die Marge gemessen am operativen Ergebnis soll weiter bei 9 bis 11 Prozent liegen. 2020 hatte sie bei etwas mehr als acht Prozent gelegen. Für 2025 will SÜSS MicroTec zudem einen Erlös von mindestens 400 Millionen Euro sowie eine Ebit-Marge von mindestens 15 Prozent schaffen.

Die SÜSS MicroTec-Aktie sackt im XETRA-Handel am Donnerstag um 8,38 Prozent auf 25,15 Euro ab.

