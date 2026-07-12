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Starke Nachfrage

TSMC-Aktie im Aufwind: KI-Boom sorgt für weiteres Umsatzwachstum

TSMC-Aktie im Aufwind: KI-Boom sorgt für weiteres Umsatzwachstum

Die starke Nachfrage nach leistungsstarken KI-Chips treibt den Umsatz des taiwanesischen Chipherstellers TSMC weiter an.

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Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal um 36 Prozent auf 1,27 Billionen Taiwan-Dollar (rund 34,6 Milliarden Euro), wie der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger am Montag mitteilte. Dies entspricht den durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten. Besonders stark war das Wachstum im Juni: Hier legten die Umsätze zum Vorjahresmonat um rund 68 Prozent auf knapp 443 Milliarden Taiwan-Dollar zu.

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Der Chip-Riese gilt als wichtiger Gradmesser für den globalen Ausbau der KI-Infrastruktur, da das Unternehmen den Großteil der weltweit fortschrittlichsten Halbleiter für Rechenzentren und Smartphones fertigt und unter anderem NVIDIA und Apple beliefert.

TSMC hat eine Marktkapitalisierung von rund zwei Billionen Dollar und ist das wertvollste Unternehmen in Asien.

Der Chipkonzern will am 16. Juli ausführliche Quartalszahlen vorlegen sowie einen aktualisierten Jahresausblick.

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Die TSMC-Aktie legte zum Wochenstart in Taiwan um 1,04 Prozent auf 2.440,00 Neue Taiwan-Dollar zu.

/err/stk

HSINCHU (dpa-AFX)

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

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