Starke Prognose

Der Finanzdienstleister Hypoport will den Gewinn im Tagesgeschäft 2026 weiter kräftig steigern.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll 40 bis 55 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag im Zuge der Veröffentlichung vorläufiger Resultate mit. Die mittlere Analystenschätzung liegt in etwa in der Mitte der Spanne.

Im vergangenen Jahr erholte sich der operative Gewinn von 18 Millionen auf rund 33 Millionen Euro und damit etwas deutlicher als von Analysten erwartet. Der Umsatz verbesserte sich von 561 auf 603 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von wieder besseren Geschäften in der privaten Immobilienfinanzierung.

Die zuletzt sehr schwache Hypoport SE-Aktie zieht auf XETRA am Freitag zeitweise 8,78 Prozent auf 91,70 Euro an. Damit setzte sich der jüngste Stabilisierungsversuch der Papiere fort, die allein 2026 rund 30 Prozent ihres Wertes verloren haben.

BERLIN (dpa-AFX)