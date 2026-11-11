Allianz hebt Gewinnprognose für 2026 an – Aktie legt zu

Starke Zahlen

11.11.26 20:08 Uhr

Die Allianz präsentiert neue Geschäftszahlen und passt ihre Erwartungen für das Gesamtjahr an. Auch an der Börse zeigt sich eine Reaktion auf die Nachrichten des Versicherers.

Die Allianz wird nach einem kräftigen Gewinnanstieg zuversichtlicher für das laufende Jahr. Wie der DAX-Konzern mitteilte, erwartet er nun einen operativen Gewinn von rund 18,6 Milliarden Euro. Bislang war der Versicherer von 17,4 Milliarden Euro ausgegangen, mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten.

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In den ersten neun Monaten stieg der operative Gewinn auf 14,1 Milliarden Euro von 13,1 Milliarden im Vorjahr.

Auf Tradegate legt die Allianz-Aktie rund ein halbes Prozent zu.

DOW JONES