Allianz hebt nach Rekordergebnis Gewinnprognose für 2026 an – Aktie legt zu
Die Allianz präsentiert neue Geschäftszahlen und passt ihre Erwartungen für das Gesamtjahr an. Auch an der Börse zeigt sich eine Reaktion auf die Nachrichten des Versicherers.
Werte in diesem Artikel
Die Allianz wird nach einem kräftigen Gewinnanstieg zuversichtlicher für das laufende Jahr. Wie der DAX-Konzern mitteilte, erwartet er nun einen operativen Gewinn von rund 18,6 Milliarden Euro. Bislang war der Versicherer von 17,4 Milliarden Euro ausgegangen, mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten.
In den ersten neun Monaten stieg der operative Gewinn auf 14,1 Milliarden Euro von 13,1 Milliarden im Vorjahr. Das war Konzernangaben zufolge ein neues Rekordergebnis.
Auf Tradegate legt die Allianz-Aktie rund ein halbes Prozent zu.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com