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Starke Zahlen

Allianz hebt nach Rekordergebnis Gewinnprognose für 2026 an – Aktie legt zu

Allianz hebt nach Rekordergebnis Gewinnprognose für 2026 an – Aktie legt zu

Die Allianz präsentiert neue Geschäftszahlen und passt ihre Erwartungen für das Gesamtjahr an. Auch an der Börse zeigt sich eine Reaktion auf die Nachrichten des Versicherers.

Werte in diesem Artikel
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Allianz
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Die Allianz wird nach einem kräftigen Gewinnanstieg zuversichtlicher für das laufende Jahr. Wie der DAX-Konzern mitteilte, erwartet er nun einen operativen Gewinn von rund 18,6 Milliarden Euro. Bislang war der Versicherer von 17,4 Milliarden Euro ausgegangen, mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten.

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In den ersten neun Monaten stieg der operative Gewinn auf 14,1 Milliarden Euro von 13,1 Milliarden im Vorjahr. Das war Konzernangaben zufolge ein neues Rekordergebnis.

Auf Tradegate legt die Allianz-Aktie rund ein halbes Prozent zu.

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.10.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 Allianz Underweight Barclays Capital
22.10.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets

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