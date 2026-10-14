ASML-Aktie dennoch unter Druck: KI-Boom treibt Umsatz und Gewinn deutlich nach oben - Prognose steigt

Starke Zahlen

14.10.26 08:22 Uhr

Der Chipausrüster ASML profitiert weiter vom Boom bei KI-Infrastruktur: Im dritten Quartal legten Umsatz und Gewinn deutlich zu.

Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur treibt den Chipausrüster ASML NV weiter an. Im dritten Quartal stiegen Umsatz und Gewinn deutlich. Zudem zeigte sich der niederländische Konzern optimistischer für die weitere Geschäftsentwicklung und hob seinen Ausblick an. Die kurz- und mittelfristige Nachfrage der Kunden steige weiter, kommentierte Konzernchef Christophe Fouquet. Treiber seien vor allem Investitionen in künstliche Intelligenz. Einige Kunden hätten bereits Interesse signalisiert, Bestellungen für 2029 und sogar 2030 aufzugeben.

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ASML prüft höheren Kapazitätsausbau

Angesichts der zunehmenden Nachfrage rechnet ASML damit, dass die derzeit für 2027 und 2028 geplanten Produktionskapazitäten nicht ausreichen werden, um den Bedarf der Kunden vollständig zu decken. Das sagte Fouquet mit Blick auf die hohe Planungssicherheit und den von Quartal zu Quartal zunehmenden Auftragseingang. Deshalb prüft der Konzern, die Kapazität für 2028 über die bereits angekündigte Steigerung von 30 Prozent hinaus zu erhöhen.

Analyst Janardan Menon von Jefferies wertete die Perspektive eines weiteren Kapazitätsausbaus zwar positiv. Einen Anstieg der Kapazitäten in den Jahren 2027 und 2028 habe er allerdings bereits erwartet. Menon rechnet weiterhin damit, dass die Bewertungskennzahlen von ASML und der gesamten Branche im Zuge des Zyklus sinken werden. Das dürfte das Kurspotenzial nach oben begrenzen.

Umsatz und Gewinn legen deutlich zu

Im dritten Quartal steigerte ASML den Umsatz von 9,3 Milliarden Euro im Vorquartal auf knapp 11,7 Milliarden Euro und traf damit die Erwartungen der Analysten. Die Bruttomarge verbesserte sich um 3,5 Prozentpunkte auf 57,5 Prozent. Unter dem Strich verdiente der Spezialist für Lithografiesysteme knapp fünf Milliarden Euro, nach fast drei Milliarden Euro im zweiten Quartal.

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Für das vierte Quartal stellte der Konzern einen Umsatz von 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro sowie eine Bruttomarge von rund 57 Prozent in Aussicht. Für 2026 erwartet ASML Erlöse von 44 bis 45 Milliarden Euro und eine Bruttomarge von rund 56 Prozent. Damit fiel der Ausblick etwas optimistischer aus als noch im Quartal zuvor.

Aktie gibt vorbörslich nach

Trotz des angehobenen Ausblicks gerieten die ASML-Aktien am Mittwoch vorbörslich unter Druck. Auf Tradegate notierten sie zuletzt 0,9 Prozent tiefer bei 1496,20 Euro. Als Vergleich diente der Schlusskurs an der Euronext vom Vortag.