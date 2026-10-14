DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,30 +2,8%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.370 +0,2%Euro 1,1209 +0,1%Öl 105,9 +0,2%Gold 4.150 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Starke Zahlen

ASML-Aktie dennoch unter Druck: KI-Boom treibt Umsatz und Gewinn deutlich nach oben - Prognose steigt

ASML-Aktie dennoch unter Druck: KI-Boom treibt Umsatz und Gewinn deutlich nach oben - Prognose steigt

Der Chipausrüster ASML profitiert weiter vom Boom bei KI-Infrastruktur: Im dritten Quartal legten Umsatz und Gewinn deutlich zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,506.00 EUR -18.80 EUR -1.23 %
Charts | News | Analysen

Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur treibt den Chipausrüster ASML NV weiter an. Im dritten Quartal stiegen Umsatz und Gewinn deutlich. Zudem zeigte sich der niederländische Konzern optimistischer für die weitere Geschäftsentwicklung und hob seinen Ausblick an. Die kurz- und mittelfristige Nachfrage der Kunden steige weiter, kommentierte Konzernchef Christophe Fouquet. Treiber seien vor allem Investitionen in künstliche Intelligenz. Einige Kunden hätten bereits Interesse signalisiert, Bestellungen für 2029 und sogar 2030 aufzugeben.

Werbung

ASML prüft höheren Kapazitätsausbau

Angesichts der zunehmenden Nachfrage rechnet ASML damit, dass die derzeit für 2027 und 2028 geplanten Produktionskapazitäten nicht ausreichen werden, um den Bedarf der Kunden vollständig zu decken. Das sagte Fouquet mit Blick auf die hohe Planungssicherheit und den von Quartal zu Quartal zunehmenden Auftragseingang. Deshalb prüft der Konzern, die Kapazität für 2028 über die bereits angekündigte Steigerung von 30 Prozent hinaus zu erhöhen.

Analyst Janardan Menon von Jefferies wertete die Perspektive eines weiteren Kapazitätsausbaus zwar positiv. Einen Anstieg der Kapazitäten in den Jahren 2027 und 2028 habe er allerdings bereits erwartet. Menon rechnet weiterhin damit, dass die Bewertungskennzahlen von ASML und der gesamten Branche im Zuge des Zyklus sinken werden. Das dürfte das Kurspotenzial nach oben begrenzen.

Umsatz und Gewinn legen deutlich zu

Im dritten Quartal steigerte ASML den Umsatz von 9,3 Milliarden Euro im Vorquartal auf knapp 11,7 Milliarden Euro und traf damit die Erwartungen der Analysten. Die Bruttomarge verbesserte sich um 3,5 Prozentpunkte auf 57,5 Prozent. Unter dem Strich verdiente der Spezialist für Lithografiesysteme knapp fünf Milliarden Euro, nach fast drei Milliarden Euro im zweiten Quartal.

Werbung

Für das vierte Quartal stellte der Konzern einen Umsatz von 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro sowie eine Bruttomarge von rund 57 Prozent in Aussicht. Für 2026 erwartet ASML Erlöse von 44 bis 45 Milliarden Euro und eine Bruttomarge von rund 56 Prozent. Damit fiel der Ausblick etwas optimistischer aus als noch im Quartal zuvor.

Aktie gibt vorbörslich nach

Trotz des angehobenen Ausblicks gerieten die ASML-Aktien am Mittwoch vorbörslich unter Druck. Auf Tradegate notierten sie zuletzt 0,9 Prozent tiefer bei 1496,20 Euro. Als Vergleich diente der Schlusskurs an der Euronext vom Vortag.

Bildquellen: ASML

Aktuelle ASML NV Aktie News

Werbung

ASML NV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:11 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 ASML NV Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 ASML NV Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.