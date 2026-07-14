AUTO1-Aktie tiefrot trotz zweistelliger Wachstumsraten im 2Q - Ausblick 2026 bestätigt
AUTO1 hat im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch bei den Gewinnkennzahlen zweistellige Wachstumsraten verzeichnet. Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte der Autohändler.
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Im Zeitraum April bis Juni verkaufte AUTO1 240.298 Fahrzeuge - im Jahresvergleich ein Anstieg von rund 20 Prozent. Der Umsatz legte um 23 Prozent auf 2,43 Milliarden Euro zu. Der Bruttogewinn stieg um 21 Prozent auf 280,7 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 38 Prozent auf 58,6 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 2,4 Prozent von 2,1 Prozent. Die Konsenserwartung lag knapp höher bei 2,5 Prozent. Umsatz, Bruttogewinn und EBITDA übertrafen die Konsensschätzungen.
Für 2026 strebt AUTO1 weiterhin einen Absatz von 940.000 bis 1 Million Fahrzeugen an. Der Bruttogewinn wird bei 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro gesehen, das bereinigte EBITDA bei 250 bis 275 Millionen Euro.Die AUTO1-Aktie bricht auf XETRA zeitweise 11,77 Prozent auf 20,98 Euro ein.
DOW JONES
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|Datum
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|28.07.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.07.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.