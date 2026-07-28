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Starke Zahlen

AUTO1-Aktie: Zweistellige Wachstumsraten im 2Q - Ausblick 2026 bestätigt

AUTO1-Aktie: Zweistellige Wachstumsraten im 2Q - Ausblick 2026 bestätigt

AUTO1 hat im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch bei den Gewinnkennzahlen zweistellige Wachstumsraten verzeichnet. Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte der Autohändler.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
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Im Zeitraum April bis Juni verkaufte AUTO1 240.298 Fahrzeuge - im Jahresvergleich ein Anstieg von rund 20 Prozent. Der Umsatz legte um 23 Prozent auf 2,43 Milliarden Euro zu. Der Bruttogewinn stieg um 21 Prozent auf 280,7 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 38 Prozent auf 58,6 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 2,4 Prozent von 2,1 Prozent. Die Konsenserwartung lag knapp höher bei 2,5 Prozent. Umsatz, Bruttogewinn und EBITDA übertrafen die Konsensschätzungen.

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Für 2026 strebt AUTO1 weiterhin einen Absatz von 940.000 bis 1 Million Fahrzeugen an. Der Bruttogewinn wird bei 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro gesehen, das bereinigte EBITDA bei 250 bis 275 Millionen Euro.

DOW JONES

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
28.07.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
06.07.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.07.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.