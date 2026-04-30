AXA-Aktie im Blick: Versicherer steigert Einnahmen deutlich - Prognose bestätigt
Der französische Versicherer AXA hat zum Jahresstart ein kräftiges Wachstum verzeichnet.
Werte in diesem Artikel
Die Bruttoprämien und sonstige Erträge seien im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf 38,0 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Paris mit. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum vier Prozent betragen. Das Geschäft mit Leben- und Krankenversicherungen legte um acht Prozent zu.
AXA sieht sich weiter auf Kurs, um 2026 ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von 6 bis 8 Prozent zu erzielen, hieß es weiter.
PARIS (dpa-AFX) -
Ausgewählte Hebelprodukte auf AXA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AXA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AXA News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com